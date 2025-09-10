circle x black
Cerca nel sito
 

A Ragusa le 'Olimpiadi del Teatro - Alla Ricerca della Felicità'

Appuntamento dal 25 al 28 settembre

A Ragusa le 'Olimpiadi del Teatro - Alla Ricerca della Felicità'
10 settembre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da Alessandro Baricco ad Alessandro Preziosi passando per Marcello Veneziani e Davide Rondoni. Filosofi, scrittori, attori, musicisti si ritroveranno, dal 25 al 28 settembre, a Ragusa per le 'Olimpiadi del Teatro - Alla Ricerca della Felicità', l'iniziativa ideata e diretta da Vicky Di Quattro per l’associazione 'Donnafugata 2000' che, come spiega lei stessa, si pone l'obiettivo di essere "un rito civile, un tempo condiviso in cui fermarsi, pensare insieme, creare visioni. In un tempo attraversato da incertezze e trasformazioni, ci siamo chiesti: che forma può avere oggi la felicità? Non come promessa leggera, ma come pratica collettiva, come esercizio di ascolto, come gesto pubblico. Le Olimpiadi del Teatro nascono da questo interrogativo. Un progetto speciale riconosciuto dal ministero della Cultura dove arte, pensiero e natura si incontrano e si interrogano", afferma Di Quattro. E aggiunge: "Il teatro, la parola, la musica, il cammino diventano strumenti per abitare il presente con più consapevolezza, bellezza e responsabilità".

Tra gli appuntamenti in programma, il 27 settembre alle 19.30 Marcello Veneziani interverrà con 'La felicità è un’attesa e un ritorno' mentre lo scrittore Alessandro Baricco alle 21 dialogherà con la giornalista Annalisa Cuzzocrea. Davide Rondoni con Mario Incudine esploreranno il 28 settembre alle 18 la poesia come pratica di felicità con il reading 'L’amore non è giusto'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi del Teatro Ricerca della Felicità Teatro Felicità
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza