circle x black
Cerca nel sito
 

A Roma arriva 'Evolution', il circo del futuro

Dal 6 dicembre all'Eur, show immersivo con 40 artisti, droni e laser

A Roma arriva 'Evolution', il circo del futuro
26 novembre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Approda per la prima volta a Roma 'Evolution', il nuovo spettacolo immersivo di Le Cirque Zoppis che punta a rivoluzionare il concetto di circo, unendo la tradizione acrobatica a un'imponente scenografia tecnologica. Dopo un tour di sette mesi alle Isole Canarie, lo show debutterà il 6 dicembre 2025 e resterà in scena fino al 12 febbraio 2026 nell'area dell'ex Velodromo all'Eur (Viale Oceano Pacifico, 162).

Nato dall'esperienza dei creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica, 'Evolution' si presenta come un'esperienza che vuole riportare il pubblico all'intensità delle emozioni dal vivo, in un'epoca dominata da mondi virtuali e videogiochi. Lo slogan, "Lo show dove la realtà supera l’immaginazione", riassume la filosofia del progetto: dimostrare che nessuna simulazione può eguagliare il brivido di performance umane al limite delle possibilità fisiche.

Sul palco saliranno 40 artisti internazionali, protagonisti di numeri che sfidano le leggi della fisica. Tra le attrazioni più attese, acrobati sospesi in aria sorretti solo dalla forza dei denti e un numero inedito di trapezisti motorizzati, che fondono il rischio del motore con la destrezza aerea. L'impatto visivo sarà amplificato da un palcoscenico digitale con un imponente muro Led, proiezioni interattive, giochi di luce laser e l'impiego di droni in scena. Lo spettacolo, della durata di due ore e adatto a un pubblico di tutte le età, si propone come un viaggio adrenalinico e coinvolgente. È previsto anche un evento speciale per la notte di Capodanno, con brindisi di mezzanotte insieme al cast, musica e animazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
circo del futuro spettacolo immersivo droni e laser
Vedi anche
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza