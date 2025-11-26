A Roma arriva 'Evolution', il circo del futuro

Approda per la prima volta a Roma 'Evolution', il nuovo spettacolo immersivo di Le Cirque Zoppis che punta a rivoluzionare il concetto di circo, unendo la tradizione acrobatica a un'imponente scenografia tecnologica. Dopo un tour di sette mesi alle Isole Canarie, lo show debutterà il 6 dicembre 2025 e resterà in scena fino al 12 febbraio 2026 nell'area dell'ex Velodromo all'Eur (Viale Oceano Pacifico, 162).

Nato dall'esperienza dei creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica, 'Evolution' si presenta come un'esperienza che vuole riportare il pubblico all'intensità delle emozioni dal vivo, in un'epoca dominata da mondi virtuali e videogiochi. Lo slogan, "Lo show dove la realtà supera l’immaginazione", riassume la filosofia del progetto: dimostrare che nessuna simulazione può eguagliare il brivido di performance umane al limite delle possibilità fisiche.

Sul palco saliranno 40 artisti internazionali, protagonisti di numeri che sfidano le leggi della fisica. Tra le attrazioni più attese, acrobati sospesi in aria sorretti solo dalla forza dei denti e un numero inedito di trapezisti motorizzati, che fondono il rischio del motore con la destrezza aerea. L'impatto visivo sarà amplificato da un palcoscenico digitale con un imponente muro Led, proiezioni interattive, giochi di luce laser e l'impiego di droni in scena. Lo spettacolo, della durata di due ore e adatto a un pubblico di tutte le età, si propone come un viaggio adrenalinico e coinvolgente. È previsto anche un evento speciale per la notte di Capodanno, con brindisi di mezzanotte insieme al cast, musica e animazione.