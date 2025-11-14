circle x black
Cerca nel sito
 

Arriva il film di Natale con i Jonas Brothers, da oggi in streaming

Da oggi disponibile anche la colonna sonora originale, con sette brani inediti della band

I Jonas Brothers in una scena del film
I Jonas Brothers in una scena del film
14 novembre 2025 | 06.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I Jonas Brothers sono protagonisti del nuovo film di Natale Disney, 'A Very Jonas Christmas Movie', da oggi, 14 novembre, disponibile su Disney+.

La trama

Kevin, Joe e Nick Jonas cercano di tornare a casa per trascorrere il Natale con le loro famiglie e affrontano una serie di ostacoli sempre più difficili mentre provano a viaggiare da Londra a New York in tempo.

La colonna sonora originale

La colonna sonora originale di A Very Jonas Christmas Movie è prodotta da Hollywood Records/Republic Records e dall’executive music producer Justin Tranter ed è disponibile da oggi in formato digitale, su CD e su LP.

Contiene sette brani inediti più tre tracce aggiuntive: “Like It’s Christmas” (Live Version), “Best Night”, “Coming Home This Christmas” (feat. Kenny G), “Home Alone”, “Feel Something”, “Remember When”, “Better Off Alone”, “Time”, “Sucker” (Live Version) e “Like It’s Christmas” (Studio Version).

Il cast

Il film natalizio vanta un cast stellare, tra cui Kevin, Joe e Nick Jonas, che interpretano se stessi, Chloe Bennet (nel ruolo di Lucy), Billie Lourd (in quello di Cassidy), Laverne Cox(nel ruolo di Stacy), KJ Apa (nei panni di Gene), Andrew Barth Feldman (in quelli di Ethan), Andrea Martin (nel ruolo di Deb), Kenny G (in quello di se stesso), Justin Tranter(nel ruolo di se stesso), con Randall Park (nel ruolo di Brad) e Jesse Tyler Ferguson (in quello di Babbo Natale). Nel film anche alcuni camei speciali della famiglia Jonas.

Il team tecnico

 

Kevin, Joe e Nick Jonas sono i produttori, insieme agli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (I Want You Back, This Is Us, Tuo, Simon), Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. La regia è di Jessica Yu (Quiz Lady, This Is Us), vincitrice di Emmy e di un Academy Award, con musiche originali dell’executive music producer e candidato al GRAMMYⓇ Justin Tranter. Il film è prodotto da 20th Television, parte di Disney Television Studios.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jonas brothers a very jonas christmas movie natale film di natale
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza