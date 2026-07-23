Dopo il concerto alla Reggia di Caserta davanti a 9.000 spettatori, Gianni Fiorellino torna a teatro con una commedia musicale esplosiva tra canto, prosa e risate, dove la dura realtà dei quartieri di frontiera si accende di speranza e la forza dell'innocenza sfida le regole della strada. Una storia vera di riscatto e coraggio, ispirata all'azione di Don Luigi Merola, per salvare il futuro un bambino alla volta. Lo spettacolo andrà in scena a gennaio 2027. Scritto e diretto da Ciro Villano, già autore della commedia musicale 'Io speriamo che me la cavo', ''A voce d’e criature — Il musical' è una commedia esplosiva liberamente ispirata all'attività di Don Luigi Merola. Lo spettacolo intreccia prosa, risate ed emozioni con le musiche inedite di Gianni Fiorellino, coprotagonista in scena insieme a Villano.

La trama segue Alferio, un indolente assistente sociale, e Don Luigi, un prete di frontiera, uniti in una lotta ad armi impari contro la criminalità organizzata napoletana per strappare i ragazzi alla strada. Nonostante le difficoltà, la loro sinergia salverà molte vite innocenti. A rendere l'opera un potente manifesto di riscatto sociale è la partecipazione di cinque bambini della Fondazione di Don Luigi, simbolo vivente di un futuro che vince sulla strada. Lo spettacolo rappresenta anche il momento perfetto per omaggiare i vent'anni di attività sul campo di Don Luigi Merola e della sua Fondazione "A Voce d'e Criature" che, istituita nel 2007, si appresta a raggiungere un importante traguardo.

“A distanza di molti anni ritorno a teatro con una commedia musicale prodotta da Carmine Gambardella. Dalla mia esperienza in Masaniello - Il musical di Tato Russo nelle vesti del protagonista, ho sempre immaginato un ritorno emblematico, e per me 'A voce d'e criature lo potrà essere. Oltre a rivestire i panni di Don Luigi Merola, prete anticamorra e combattente, mi occuperò della direzione musicale, essendo uno spettacolo per la gran parte cantato da me e da altri bravissimi cantanti e per la prima volta debutteranno in uno spettacolo così impegnativo i miei figli Mattia e Lorenzo. Accanto a Ciro Villano, che ha ideato e scritto l'opera, sarà un'avventura unica; sono sicuro che lo sarà anche per la gente che vedrà lo spettacolo. Partiremo dal Teatro Politeama, proprio dove nel 2000 ho vinto il Festival di Napoli con la canzone Girasole, in diretta su Rete 4 con la bravissima e compianta Enrica Bonaccorti”, dichiara Gianni Fiorellino.