Adriano Celentano, in preparazione la mostra-experience

Il 2025 sarà l'anno della mostra-experience immersiva su Adriano Celentano. Da quanto apprende l'Adnkronos sarà una esposizione che guarda al futuro, alla contemporaneità e alla storia ribelle di una delle più grandi icone della cultura italiana. Un'opportunità unica per approfondire l'eclettismo e il genio di Celentano in un contesto sempre innovativo. La partenza sarà da Milano ma pare che già anche dall'estero arrivino richieste per ospitare l'esposizione.