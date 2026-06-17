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Adriano Pappalardo dopo il ricovero, Laerte: "Aveva un problema al cuore, ora sta bene"

Il figlio del cantautore ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Laerte e Adriano Pappalardo - La volta buona
Laerte e Adriano Pappalardo - La volta buona
17 giugno 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono migliorate le condizioni di salute di Adriano Pappalardo. Il figlio Laerte ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona ha rassicurato tutti e si è scusato per aver allarmato gli utenti dopo aver pubblicato una foto in cui mostrava il padre in un letto d'ospedale.

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Pappalardo è già stato dimesso: "Ora sta bene", ha detto il figlio spiegando che Pappalardo da oltre due anni soffriva di fibrillazione atriale che "lo affiggeva psicologicamente". "Mio padre è stato operato al cuore", ha continuato Laerte spiegando che la fibrillazione atriale gli provocava "battiti irregolari". Già in passato, Adriano Pappalardo, aveva provato a risolvere il problema: "Aveva fatto un intervento precedente che non aveva funzionato quindi si era cronicizzata".

Ora l'incubo è finito e papà Adriano è tornato a casa: "Papà ora sta bene, grazie al professore Andrea Natale", il chirurgo che si è preso cura di Adriano Pappalardo, "un luminare per la fibrillazione atriale, ha adottato una nuova tecnica, il metodo PFA", ha spiegato.

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