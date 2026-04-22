La band annuncia una tournée europea e italiana tra gennaio e febbraio 2027 per celebrare quarant’anni di carriera e i venticinque anni dell’album simbolo “Quello che non c’è”, con quindici date tra club storici e teatri.

Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare due anniversari che raccontano la loro storia meglio di qualsiasi slogan: i quarant’anni dall’uscita del primo 45 giri 'My Bit Boy', datato 1987, e i venticinque anni di 'Quello che non c’è', l’album del 2002 che ha segnato un punto di svolta nella musica italiana e nella traiettoria della band milanese. Il 'Quello che non c’è – Tour 2027' porterà il gruppo sui principali palchi europei e italiani tra gennaio e febbraio, per quindici appuntamenti live. I biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 23 aprile, alle 10 su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.

Pubblicato dopo due dischi fondamentali come 'Hai paura del buio?' e 'Non è per sempre', 'Quello che non c’è' rappresentò un cambio di passo netto: un album più cupo, più diretto, più vulnerabile. Manuel Agnelli lo presentò con parole che oggi suonano ancora più attuali: “Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano… Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”. Venticinque anni dopo, quell’inquietudine, quel senso di disillusione e quel rifiuto della realtà distorta non hanno perso forza; anzi, sembrano parlare al presente con una lucidità ancora più tagliente. Ed è questa capacità di attraversare il tempo che ha reso l’album un riferimento vivo, capace di dialogare con nuove generazioni.

Il tour partirà dall’Europa e attraverserà club storici e teatri iconici: Amsterdam il 12 gennaio; Bruxelles il 13 gennaio; Londra il 15 gennaio; Parigi il 17 gennaio; Berlino il 19 gennaio. Poi la tournée approderà in Italia: Nonantola il 22 gennaio; Zurigo il 26 gennaio; Brescia il 29 gennaio; Padova il 30 gennaio; Firenze il 2 febbraio; Venaria Reale il 5 febbraio; Napoli l’11 febbraio; Cesena il 13 febbraio; Roma il 17 febbraio; Milano il 24 febbraio, per la chiusura nella loro città.

Dopo il successo del tour 'Ballate per piccole iene', che nel 2025 ha portato oltre 100 mila spettatori davanti alla band, gli Afterhours tornano con una formazione che unisce storia e continuità: Manuel Agnelli alla voce e chitarra, Andrea Viti al basso, Dario Ciffo a violino e chitarra, Giorgio Prette alla batteria e Giacomo Rossetti come polistrumentista.

Prodotto da MC2LIVE, il tour si preannuncia come uno degli eventi più attesi del 2027, non solo per la ricorrenza dei quarant’anni di carriera, ma perché gli Afterhours continuano a essere una delle band più influenti del rock italiano, capaci di rinnovarsi senza perdere identità. Radio partner sarà Radio Capital, mentre Rockol accompagnerà il tour come media partner.

Un ritorno che non è solo celebrazione, ma un nuovo capitolo: un modo per riportare sul palco quell’urgenza espressiva che da sempre definisce gli Afterhours e che, a distanza di decenni, continua a risuonare con la stessa intensità.