Agadez feat. Forcione, esce 'Queendoms Unplugged', viaggio nel sacro femminino

Esce 'Queendoms Unplugged', il nuovo album di Agadez, alter ego musicale della regista e attrice Giada Colagrande, frutto della collaborazione con il chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. L'opera, un viaggio sonoro nel Sacro Femminino e nelle mitologie arcaiche, è disponibile da oggi in pre-order (cd e vinile) e sarà distribuita in formato fisico dal 5 dicembre. L'album sarà presentato dal vivo in anteprima italiana il 18 dicembre presso l' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

'Queendoms Unplugged' nasce come reinterpretazione acustica e 'sciamanica' del precedente lavoro di Agadez, 'Queendoms'. L'intero album è stato riarrangiato da Antonio Forcione, che con la sua chitarra intesse un dialogo mistico con la voce ei tamburi a cornice della cantautrice, amplificando la dimensione rituale delle composizioni. Ogni brano è dedicato a una Dea, al suo potere e al suo mito, evocando mondi tribali e culti ancestrali.

"Quando Agadez mi ha chiesto di riarrangiare Queendoms – racconta Forcione – ho seguito lo spirito di ogni canzone per catturare l'essenza di ogni Dea. La mia chitarra ha intessuto un filo tra la sua voce e il suo tamburo, amplificando la potenza dei suoi canti ipnotici". "Dietro ogni nome si cela un'unica essenza: la Grande Dea Primordiale – aggiunge Agadez. – Con Queendoms Unplugged le offriamo un canto, un rituale in musica". Le performance dal vivo sono concepite come vere e proprie cerimonie sonore, esperienze immersive in cui musica e intenzione si fondono. L'album è stato già presentato con successo all'Edinburgh Fringe Festival, ricevendo il plauso di pubblico e critica. I biglietti per il concerto di Roma sono disponibili su TicketOne e sul sito dell'Auditorium.