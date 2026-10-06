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Al Bano si arrampica su un traliccio durante un concerto, il commento di Loredana Lecciso: "Lo fa per sentirsi giovane"

Intervenendo a La Vita in Diretta Lecciso ha detto: "Non mi sono per nulla preoccupata, lo fa da 50 anni"

- (Screen Rai 1)
- (Screen Rai 1)
06 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si torna a parlare di Al Bano e delle sue "acrobazie in concerto". Dopo che la scorsa settimana erano circolati video su TikTok che immortalavano il cantante esibirsi durante un concerto in Sicilia salendo su un traliccio, ieri è arrivato il commento di Lorendana Lecciso. 

Durante la trasmissione La Vita in Diretta su Rai 1 condotta da Alberto Matano la compagna di Al Bano è intervenuta divertita parlando delle immagini del cantante che a 83 anni non si è limitato a salire sul palco a Bagheria, ma si è arrampicato sul traliccio e si è concesso anche una piccola finta caduta per fare uno scherzo ai presenti.

"Non mi sono per nulla preoccupata, lo fa da 50 anni. Lui, come anche Gianni Morandi, ha anche quell'entusiasmo di chi ancora deve iniziare tutto. Hanno quella bellissima forza ed energia che io invidio. Lo fa per sentirsi giovane", ha detto la donna, compagna di Al Bano da 25 anni.

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