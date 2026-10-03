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Di Battista ancora in tv, stasera sarà ospite a 'Accordi e Disaccordi'

L'ex deputato M5S tornerà in onda sul Nove in seconda serata

Alessandro Di Battista - Ipa/Fotogramma
Alessandro Di Battista - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 12.02
Simone Cesarei
LETTURA: 4 minuti

Alessandro Di Battista torna in tv. Oggi, sabato 3 ottobre, l'ex deputato del Movimento 5 stelle sarà ospite di 'Accordi e Disaccordi', sul Nove a partire dalle ore 22.30. Per Di Battista si tratte della seconda apparizione televisiva dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita a L'Avana. L'ex deputato del M5S, rientrato in Italia da circa 2 settimane, martedì scorso era stato infatti ospite di Giovanni Floris a 'DiMartedì'.

Ad annunciare la sua presenza sul Nove è stato lo stesso Di Battista, che ha pubblicato un post condividendo l'appuntamento con i propri follower per poi scrivere: "Ci vediamo stasera!".

Il tumore e l'operazione a Cuba

Proprio a DiMartedì Di Battista aveva raccontato il suo malore e le cure a Cuba: "Mi sono sentito male per un edema per la presenza di un tumore. Mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto il tumore. Ora devo seguire le terapie", ha detto in collegamento con lo studio di Floris, "sono andato a Cuba per fare dei reportage per il Fatto Quotidiano e tv Loft. Mi sono sentito male per un edema cerebrale per la presenza di un tumore che mi è stato riscontrato. A Cuba hanno fatto gli esami giusti, hanno individuato la malattia e hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema e hanno permesso di operarmi".

"Hanno asportato quasi tutto il tumore, ora farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini, italiani e non solo, che dicono 'ma perché proprio a me?'", ha raccontato Di Battista, "se questa malattia, la peste del XXI secolo, ha un pregio è che è democratica, colpisce tutti. Non sono uno di quelli che dicono 'ce la farò solo perché combatterò'... La retorica del 'forza guerriero non mollare' non mi piace, devo fare le cure, condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo".

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