Alice Alison, il nuovo singolo 'Je ne me vois plus'

E' disponibile in radio e in digitale 'Je ne me vois plus', il nuovo singolo della cantautrice, autrice e performer bohemien Alice Alison. Il brano, distribuito da Altafonte x The Orchad, scritto in collaborazione con Diego Esposito e prodotta da Giovanni Antonicelli, esplora la fine di un legame tossico e il delicato percorso di liberazione da dinamiche emotive distruttive. Attraverso un racconto diretto e intenso, Alice Alison affronta momenti di malessere, confronti dolorosi con le proprie ombre e le ferite lasciate da relazioni che fanno male. Il brano diventa così una riflessione sulla difficoltà di accettare la propria vulnerabilità, di confrontarsi con le emozioni più profonde e di ritrovare il proprio equilibrio interiore.

"Je ne me vois plus' - racconta Alice Alison - nasce dalla comprensione di una lezione importante: ci sono evoluzioni che la nostra anima è chiamata a vivere se vogliamo crescere, e spesso per arrivarci dobbiamo incontrare un malessere o un 'caso umano' che ci insegna qualcosa. Tutto ciò che conoscevo fino a quel momento non mi apparteneva più, non conoscevo nemmeno più me stessa. Continuavo a cercare la mia vecchia versione, senza rendermi conto che l’unica cosa da fare era accettare la nuova. Una nuova versione che, non solo è migliore di prima, ma anche infinitamente più ricca e appagante".

Dall’animo fiabesco e bohemian, Alice Accardi, in arte Alice Alison, è una cantautrice, autrice e performer milanese. Dopo gli studi di musica e canto e diverse esperienze televisive, tra cui Sanremo Lab, si afferma sulla scena musicale milanese partecipando a famosi show italiani e internazionali, oltre a distinguersi in spettacoli teatrali in tutta Italia. Il suo percorso artistico prende forma con il primo Ep 'Cuore in Lock Down' (2020), prodotto da Eiemgei (Aar Music), in cui Alice dà voce alla sua ecletticità e scopre l’identità artistica di Alison. Con il nuovo brano 'Je ne me vois plus' (2025), Alice Alison apre un nuovo capitolo musicale, segnato da consapevolezza e introspezione, pronto a guidare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e personale.