I Wham! superano Mariah Carey, è 'Last Christmas' la canzone n1 del Natale

'All I Want For Christmas' scende al secondo posto

Mariah Carey e Wham - Ipa
Mariah Carey e Wham - Ipa
19 dicembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La regina del Natale musicale, Mariah Carey, è stata detronizzata. La sua hit 'All I Want For Christmas' scende al secondo posto della Billboard Global 200 per lasciare il primo posto agli Wham! e al loro successo 'Last Christmas'. Proprio a pochi giorni dal Natale il sorpasso: da anni nessun altro brano natalizio era riuscito a superare la canzone di Carey, che guadagna ogni anno circa 8,5 milioni di dollari.

'Last Christmas' è un brano del 1984 e da allora è stato utilizzato in numerosi lungometraggi di Natale, tanto che un film del 2019 ne ha perfino preso il nome, l'omonimo 'Last Christmas'.

