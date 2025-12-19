La regina del Natale musicale, Mariah Carey, è stata detronizzata. La sua hit 'All I Want For Christmas' scende al secondo posto della Billboard Global 200 per lasciare il primo posto agli Wham! e al loro successo 'Last Christmas'. Proprio a pochi giorni dal Natale il sorpasso: da anni nessun altro brano natalizio era riuscito a superare la canzone di Carey, che guadagna ogni anno circa 8,5 milioni di dollari.

'Last Christmas' è un brano del 1984 e da allora è stato utilizzato in numerosi lungometraggi di Natale, tanto che un film del 2019 ne ha perfino preso il nome, l'omonimo 'Last Christmas'.