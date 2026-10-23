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Alla Festa del Cinema di Roma "Non Oggi", il corto di Castellitto su un futuro senza sigarette

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23 ottobre 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
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Un futuro in cui le sigarette tradizionali sono diventate oggetti del passato, esposti in un museo accanto ad altri reperti ormai in disuso. È lo scenario raccontato da "Non Oggi", il cortometraggio diretto e interpretato da Sergio Castellitto, prodotto da DUDE in collaborazione con Philip Morris Italia e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il film racconta la storia di Carlo, un uomo che, accompagnato dalla nipote nel Museo dei ricordi smarriti, ripercorre attraverso gli oggetti esposti le esperienze e gli affetti della propria vita. Al centro del progetto, l'obiettivo indicato da Philip Morris Italia di superare le sigarette tradizionali entro il 2035. Una prospettiva che, come spiegato dal presidente e amministratore delegato Pasquale Frega, richiede il coinvolgimento di istituzioni, comunità scientifica e società civile, attraverso un movimento collettivo. Per Castellitto, invece, il cinema diventa uno strumento per esplorare il rapporto tra memoria e futuro, raccontando come i ricordi apparentemente dimenticati possano riemergere e contribuire a costruire ciò che verrà.

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