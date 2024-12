Alla Scala 'Schiaccianoci' di Nureyev, attesa da Parigi l'étoile Hugo Marchand

Il balletto sarà in cartellone dal 18 dicembre al 12 gennaio 2025. In scena anche la coppia formata da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, uniti nell'arte e nella vita, recentemente ospiti su Rai 1 di 'Ballando con le Stelle' con un breve estratto tratto dal balletto di Cajkovskij

Con il grande successo del Trittico Balanchine/Robbins e di tutti i protagonisti impegnati nei tre capolavori del Novecento si è conclusa la stagione di balletto del Teatro alla Scala di Milano. E' tempo ora di immergersi nell’atmosfera natalizia e nelle luci, ma anche nelle ombre dello 'Schiaccianoci' di Rudolf Nureyev, che apre la nuova stagione di Balletto 2024-2025 e torna in scena dal 18 dicembre al 12 gennaio, anticipato, il 17 dicembre dall' Anteprima Giovani già esaurita come tutte le repliche.

Un gradito ritorno, di uno dei più interessanti e tecnicamente impegnativi balletti del repertorio del grande Rudy ma anche una importante occasione per accogliere il debutto scaligero di Hugo Marchand, étoile dell’Opéra di Parigi e di molti dei protagonisti che hanno illuminato le recite del 2022/2023 nel ruolo di Clara e del Principe/Drosselmeyer come Nicoletta Manni in coppia con Timofej Andrijashenko, uniti nell'arte e nella vita recentemente applauditi in un breve estratto del balletto a 'Ballando con le Stelle'. Attesi sul palco del Piermarini anche Martina Arduino, Alice Mariani, Agnese Di Clemente, Claudio Coviello, Nicola del Freo, Navrin Turnbull e il debutto a gennaio nei ruoli protagonisti di Camilla Cerulli e di Marco Agostino.

Hugo Marchand aprirà le recite con Alice Mariani (17, 18 e 20 dicembre), Agnese Di Clemente e Claudio Coviello saranno in scena il 29 dicembre e il 4 gennaio, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko danzeranno il 31 dicembre e poi le sere del 3 e 5 gennaio. Il pomeriggio del 5 gennaio e poi il 9 sera saranno le recite di Camilla Cerulli e Navrin Turnbull, mentre il 7 e l’11 gennaio Marco Agostino e Martina Arduino. A Virna Toppi e Nicola Del Freo le recite conclusive del 10 e 12 gennaio. Accanto a loro il Corpo di ballo, i solisti della compagnia, gli allievi della Scuola di Ballo e il coro di Voci bianche dell’Accademia e, sul podio, a dirigere l’Orchestra della Scala Valery Ovsyanikov.