All'asta cimeli di Pink Floyd, Ramones, Battisti e Mina

Pink Floyd, Ramones, Lucio Battisti, Mina. Oltre 60 anni di storia sonora - tra vinili, documenti autografi, reperti di scena e altri cimeli leggendari - saranno protagonisti della prima asta di Memorabilia musicali di Aste Bolaffi, in programma giovedì 30 ottobre, alle 14.30, in Sala Bolaffi a Torino (via Cavour 17) e in modalità internet live sul sito della casa d’aste (www.astebolaffi.it) con un catalogo di 263 lotti. Sarà la prima asta del genere mai organizzata in Italia.

Al centro della scena, una significativa collezione dedicata ai Pink Floyd, con opere firmate da Storm Thorgerson, geniale autore delle iconiche copertine del gruppo britannico. Le serigrafie "Liquid Dark Side of The Moon" (lotti 58 e 66, basi d'asta 2.500 euro ciascuno), tra i pezzi più ambiti dai collezionisti, emergono come reliquie del rock psichedelico: un omaggio tangibile a un’estetica che ha ridefinito il rapporto tra musica e immagine.

Non mancano le emozioni italiane. Farà battere il cuore dei fan di Lucio Battisti un disco con la demo originale di "Hey ragazzo" (lotto 199, base 4 mila euro), accompagnato da spartiti e testi autografi che offrono uno sguardo intimo e autentico sul processo creativo del cantautore. Altrettanto suggestiva è la matrice originale di "Tintarella di Luna" di Mina, datata 1959 (lotto 228, base 200 euro), un documento raro che segna la nascita di una voce che ha cambiato per sempre la musica leggera italiana.

La sezione punk irrompe con l'energia dei Ramones: una giacca autografata dai membri della band, e indossata da uno di loro, condensa l'attitudine ribelle di un'intera generazione (lotto 153, base 2.500 euro).

Completano la selezione i grandi nomi del rock internazionale: dai vinili, veri e propri oggetti di culto per i collezionisti di cimeli musicali, e i cd autografati dai Nirvana (lotti 241 e 240, basi d’asta 2 mila e 1.200 euro) a quelli dei Queen (lotto 231, base 150 euro), testimonianze di un culto che continua a ispirare musicisti e appassionati di ogni età.

Con la prima asta di Memorabilia musicali, Aste Bolaffi amplia ulteriormente il proprio orizzonte nel collezionismo, accendendo i riflettori su un nuovo dipartimento, già ampiamente seguito all'estero, ma che in Italia è ancora agli albori. Un patrimonio emotivo e culturale che vive tra le righe dei testi, le grafiche di copertina e i suoni di un'epoca, che dalle piazze amatoriali, i mercatini o al massimo le fiere di settore, oggi grazie all'asta si propone a una platea più ampia, e di respiro mondiale. (di Paolo Martini)