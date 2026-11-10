All'asta gli orologi di Michael Schumacher, la collezione F.P. Journe conquista Ginevra

Risultati eccezionali per l’asta 'Rare Watches' di Christie’s, che si è svolta lunedì 9 novembre al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra. La vendita ha totalizzato 47.824.592 franchi svizzeri (circa 52,2 milioni di euro), registrando un incremento del 221% rispetto allo scorso anno. Tutti i 44 lotti proposti sono stati venduti, con un risultato complessivo pari al 250% della stima minima. La vendita ha confermato il forte interesse internazionale per l’orologeria di alta gamma: collezionisti provenienti da 66 Paesi hanno partecipato all’asta, durata oltre otto ore e comprendente anche la sezione benefica Watches for Ela. Significativa la presenza di nuovi acquirenti: il 19% dei partecipanti era alla prima esperienza con Christie’s, mentre il 40% degli iscritti apparteneva alle generazioni Millennial e Gen Z.

A trainare i risultati sono stati soprattutto gli orologi dei maestri indipendenti. Tra i 44 esemplari presentati, sette erano pezzi unici e tutti hanno raggiunto prezzi pari o superiori alla stima massima. Grande attenzione per la collezione completa F.P. Journe Ruthenium, composta da cinque orologi abbinati, tutti numerati 92/99 e provenienti dalla collezione privata di Michael Schumacher. I segnatempo, proposti singolarmente insieme alla loro scatola originale, sono stati presentati in occasione del trentesimo anniversario del legame tra il campione di Formula 1 e la Scuderia Ferrari. Tra i risultati più importanti della serie figurano il Tourbillon Souverain e il Chronomètre à Résonance, entrambi aggiudicati a 1.536.000 franchi svizzeri ciascuno (circa 1,68 milioni di euro).

Altro risultato di rilievo per la trilogia F.P. Journe Vagabondage I, II e III in oro rosa. I tre esemplari, caratterizzati da numerazioni corrispondenti, sono stati acquistati da un unico collezionista per un totale di 6.709.200 franchi svizzeri (circa 7,32 milioni di euro). Importante anche la vendita della collezione completa delle dieci edizioni speciali realizzate da A. Lange & Söhne nel 2019 per celebrare il venticinquesimo anniversario della manifattura. Gli orologi, acquistati insieme all'epoca del lancio e rimasti nella stessa collezione privata, sono stati offerti come un unico insieme. A guidare la selezione il Lange 1 Tourbillon, aggiudicato a 524.800 franchi svizzeri (circa 573mila euro).

Positivi anche i risultati per gli orologi vintage e neovintage, con Patek Philippe in primo piano. A distinguersi è stato il celebre riferimento 1518, introdotto nel 1941 e considerato una pietra miliare della storia dell'orologeria in quanto primo cronografo da polso prodotto in serie con calendario perpetuo. L'esemplare è stato venduto per 1.075.200 franchi svizzeri (circa 1,17 milioni di euro).

Particolarmente ricercato anche il Patek Philippe Nautilus Khanjar, referenza 3700/1, in oro giallo 18 carati, realizzato nel 1978 per il sultano dell'Oman Qaboos bin Said al Said. Presentato per la prima volta in asta, questo rarissimo modello automatico ha raggiunto 1.024.000 franchi svizzeri (circa 1,12 milioni di euro).

Spazio anche alla solidarietà con la seconda edizione di Watches for Ela, iniziativa benefica sostenuta da venti marchi orologieri e dalla partecipazione di Zinedine Zidane. I contributi hanno permesso di raccogliere complessivamente 501.400 franchi svizzeri al prezzo di aggiudicazione (circa 547mila euro), a favore di Ela International, associazione impegnata nella lotta contro le leucodistrofie. Tra i pezzi protagonisti dell'iniziativa figura il Cartier Pasha di Zinedine Zidane, che ha unito il valore storico e simbolico dell'orologio alla finalità benefica dell'evento.

"Questi risultati eccezionali riflettono l'ampiezza e la vitalità del mercato degli orologi rari, con una domanda particolarmente forte per i produttori indipendenti e una partecipazione significativa da parte di una nuova generazione di collezionisti", ha dichiarato Rémi Guillemin, responsabile globale del dipartimento Watches di Christie’s. Guillemin ha inoltre sottolineato la continuità della domanda registrata nel corso dell'anno e il ruolo dell'iniziativa benefica nel coinvolgere l'intera comunità orologiera.

Soddisfazione anche da parte di Guy Alba, presidente di Ela International, che ha ringraziato le manifatture e gli orologiai indipendenti per aver messo a disposizione pezzi di grande valore, evidenziando il significato della partecipazione di Zidane e del suo Cartier Pasha.

Le vendite di lusso di Christie’s a Ginevra proseguono oggi - martedì 10 novembre - con l'appuntamento dedicato a 'Exceptional Jewels & Objects of Elegance: A Connoisseur's Collection – Part I', seguito dall'asta 'Magnificent Jewels Including the Bulgari Pink'.