circle x black
Cerca nel sito
 

Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia

L'attrice di 'Les Miserables' ha preso in prestito l'outfit della collega di 'Pretty Woman'

Amanda Seyfried e Julia Roberts a Venezia - Ipa
Amanda Seyfried e Julia Roberts a Venezia - Ipa
01 settembre 2025 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Amanda Seyfried è sbarcata al Lido di Venezia con un look davvero inaspettato. Jeans scuro a vita alta, cintura con fibbia dorata, camicia a righe con maniche arrotolate sopra la giacca blu. Lo stesso identico outfit utilizzato da Julia Roberts qualche giorno fa, sempre alla Mostra del cinema di Venezia.

Non si tratta però, come a volte succede, di un 'incidente', ma di una scelta consapevole in nome della sostenibilità. A chiarirlo è la stylist di Amanda Seyfried: l'attrice ha preso in prestito il look Versace scelto da Julia Roberts per il photocall di 'After the Hunt' di Luca Guadagnino e l'ha usato per il suo photocall. "Grazie Julia Roberts per la tua generosità e sostenibilità. Condividere è avere cura!", ha scritto la stylist Elizabeth Stewart. Anche Seyfried, pubblicando sui social network i due look identici, ha ringraziato la collega "per la condivisione".

L'attrice di 'Les Miserables' è alla Mostra del cinema di Venezia per presentare 'The Testament of Ann Lee' di Mona Fastvold, un audace musical religioso ambientato nel XVIII secolo che porta sullo schermo la storia della fondatrice della setta degli Shaker. La sceneggiatura è firmata dalla regista insieme al marito Brady Corbet, acclamato lo scorso anno a Venezia per 'The Brutalist'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
julia roberts amanda seyfried amanda seyfried venezia amanda seyfried versace
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza