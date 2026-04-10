circle x black
Cerca nel sito
 

Amici 25 – Alessio, Caterina e Alex si contendono l’ingresso in finale

Emiliano-Lorenzo: il testa a testa per la vittoria continua su Sisal.it

Amici 25 – Alessio, Caterina e Alex si contendono l’ingresso in finale
10 aprile 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Serale di Amici25 continua a regalare sorprese e colpi di scena. Domani sera scopriremo chi verrà eliminato tra i concorrenti finiti al ballottaggio: Alessio, Caterina e Alex. Ma chi fra loro ha più chance di salvarsi e arrivare in finale? Secondo gli esperti Sisal Alessio, viste le probabilità di vittoria finale a 7,50, non dovrebbe aver problemi nell’approdare all’ultima serata mentre sia Alex che Caterina, il cui trionfo nell’edizione 2026 pagherebbe 50 volte la posta, dovranno sudare le proverbiali sette camicie.

CTA

Il testa a testa tra Emiliano e Lorenzo, favoritissimi nel succedere a Daniele Doria nell’albo d’oro di Amici, continua, ma si invertono i ruoli. Il ballerino ora è favorito a 3,00 mentre il cantante scende a 5,00 appaiato in quota con Riccardo.

Tra conferme e possibili sorprese, ogni esibizione può rivelarsi decisiva per il percorso degli allievi verso la finale per cui non ci resta che aspettare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amici25 testa a testa vittoria finale
Vedi anche
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza