Amici, oggi domenica 14 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

In giuria Orietta Berti, Michele Bravi, Rebecca Bianchi e Maura Paparo

14 dicembre 2025 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Amici', il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, torna oggi, domenica 14 dicembre, con un nuovo appuntamento. Due gli ospiti musicali della puntata. Il primo è Carl Brave, cantautore e produttore discografico, che presenterà il suo singolo 'Occhiaie', uscito il 24 ottobre per Warner Music Italy. Torna poi in studio una giovane promessa del pop italiano e protagonista della scorsa edizione di Amici, Luk3, che presenterà al pubblico il suo nuovo brano 'Slalom', distribuito dal 12 dicembre da Ada/Warner Music Italy.

A stilare la classifica della gara di canto saranno Orietta Berti e Michele Bravi. A valutare le esibizioni di ballo, invece, l'Étoile del Teatro dell’Opera di Roma, Rebecca Bianchi, insieme alla coreografa Maura Paparo. Due le sfide previste in questa puntata: quella della ballerina Giorgia, che sarà giudicata dal coreografo Kristian Cellini, e quella del cantante Plasma, il cui destino sarà nelle mani dell'autore e talent scout Rory Di Benedetto.

