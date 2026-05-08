Amici25, la rimonta del Ballo: Alessio ribalta il pronostico e diventa il favorito alla vittoria

Tutto pronto per la semifinale del talent Amici25 e l’hype è altissimo per scoprire chi, tra i concorrenti ancora in gara, si avvicinerà al sogno di alzare la coppa di questa edizione anniversario.

Rispetto all’inizio del Serale, si è assistito a un vero e proprio ribaltamento della gara con la rimonta del ballo. Secondo gli esperti Sisal è infatti in questa categoria che potrebbe trovarsi il nome del vincitore, con Alessio favoritissimo alla vittoria finale, possibilità offerta a 2,40. Ma attenzione, perché il suo più acceso rivale è nel suo stesso team, Pettinelli-Emanuel Lo: il possibile trionfo di Emiliano è dato a 3,25.

E i cantanti? Non stanno a guardare. Angie resta la più accreditata della categoria per il trionfo, proposta a 6,00 su Sisal.it. Seguono Elena, offerta a 7,50 e Lorenzo a 9,00. Chi, invece, si allontana dal sogno? Nicola, il ballerino classico della squadra Zerbi-Celentano. Le probabilità di vederlo vincente pagherebbero 16 volte la posta