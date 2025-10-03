circle x black
Cerca nel sito
 

Sarah Jessica Parker accende una speranza: "La fine di 'And Just Like That' potrebbe essere una pausa"

La serie sequel di 'Sex and the City' ha chiuso dopo tre stagioni

Sarah Jessica Parker - Ipa
Sarah Jessica Parker - Ipa
03 ottobre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo scorso agosto l'annuncio della chiusura di 'And Just Like That', la serie sequel di 'Sex and the City'. E ora Sarah Jessica Parker accende una speranza: "Non sono certa di capire cosa significhi quella decisione, perché potrebbe semplicemente considerarsi pausa", dice a 'Cbs Mornings', l'attrice, interprete di Carrie Bradshaw, lasciando aperta una porta.

Durante l'intervista, Parker spiega che chiudere l’amata serie "è stata una decisione difficile", di cui ha discusso anche con lo showrunner Michael Patrick King. "Penso che, per rispetto di un’esperienza professionale così unica, sia importante chiedersi cosa si vuole davvero fare, se lo si è già fatto, e a volte è meglio andarsene con eleganza quando tutto sembra giusto e pieno di energia, piuttosto che insistere e approfittare della generosità e dell’ospitalità delle persone", spiega Parker.

Ad agosto l'annuncio della chiusura di 'And Just Like That' dopo la terza stagione: "Mentre scrivevo l'ultimo episodio di 'And Just Like That 3' mi è sembrato chiaro che questo potesse essere un ottimo punto in cui fermarsi", aveva scritto in un post social Michael Patrick King.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
And Just Like That Sarah Jessica Parker sex and the city And Just Like That 3
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza