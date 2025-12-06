circle x black
Ballando con le stelle, la paura di Andrea Delogu: "Non voglio deludervi"

Il dance show andrà in onda stasera sabato 6 dicembre con un nuovo appuntamento

Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
06 dicembre 2025 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Delogu si confida con il pubblico di Ballando con le stelle e apre il suo cuore prima della nuova puntata che andrà in onda stasera, sabato 6 dicembre. La conduttrice, in gara con il maestro Nikita Perotti e una delle concorrenti più amate di questa edizione, vede la finale sempre più vicina. Ma l'appuntamento di questa sera si preannuncia impegnativo e la tensione cresce, così come la paura di non soddisfare le aspettative dei telespettatori.

"Allora: noi siamo un po' preoccupati di deludervi stasera, perché abbiamo puntato sulla pulizia delle linee e sul messaggio della coreo", ha scritto la conduttrice sulla piattaforma .X "Insomma io ci proverò al massimo delle mie possibilità ad essere pulita", ha scherzato, riconoscendo i suoi limiti da ballerina. "Quindi oggi saremo 'noi', ma più asciutti. Speriamo vi piaccia", ha concluso.

Un messaggio sincero e trasparente, accolto con affetto dai fan, che da settimane seguono con entusiasmo il percorso della coppia. E non manca chi legge in quel 'noi' qualcosa in più, una sintonia che va oltre la pista.

