Andrea Galeazzi, hackerato il canale Youtube: "Sono disperato". Cosa è successo

Il racconto dello youtuber sul profilo Instagram

20 gennaio 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
Lo youtuber Andrea Galeazzi ha raccontato sui social di essere stato vittima di un attacco hacker. "Sono disperato", ha dichiarato il 52enne in un video condiviso sui social, nel quale non ha nascosto la preoccupazione per quanto accaduto. "Mi hanno clonato la email, sono entrati nel mio account Google. Se vi arrivano email o cose strane, non sono io", ha spiegato ai follower invitandoli a stare attenti a eventuali comunicazioni sospette.

Galeazzi ha spiegato di aver voluto pubblicare un video su Instagram prima che la situazione potesse peggiorare: "Ho già segnalato a Google. Sono disperato, ma volevo avvisarvi", ha aggiunto. Poi lo youtuber ha mostrato che nel suo canale Youtube stava per andare in onda una live legata a bitcoin e strategie di investimento, chiarendo ancora una volta che non si trattava ovviamente di un suo contenuto: "Ovviamente non sono io non accedete, mi viene da piangere".

Poche ore fa, Galeazzi ha fornito un aggiornamento rassicurante: "L'account è stato rimosso, sto rientrando in possesso dei miei account, poi vi racconto tutto", ha detto lasciando intendere che l'attacco potrebbe essere partito dalla Russia.

