Angelo Mellone canta il suo swing sul palco del Celio

Da direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai a cantante e musicista sul palco del Celio, nell'ambito della rassegna romana 'Jazz Image 2025'. L'eclettismo è il fattore chiave di Angelo Mellone, che lunedì 15 settembre alle 21 sarà protagonista delle notti musicali sullo sfondo del Colosseo con lo spettacolo 'In fin dei conti - Capitoli di una messinscena'. Tanto swing, qualche pezzo inedito e grandi musicisti ad accompagnarlo nella serata. Sul palco con Mellone ci saranno infatti Salvatore Russo alla chitarra, Dominique Antonacci alla batteria, Pierluigi Balducci al basso, Francesco Longo alla fisarmonica e Giuseppe Fornaro al sax. L'ingresso è gratuito.