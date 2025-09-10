circle x black
Cerca nel sito
 

Angelo Mellone canta il suo swing sul palco del Celio

Lunedì 15 settembre alle 21 nell'ambito della rassegna romana 'Jazz Image' al Colosseo

Angelo Mellone canta il suo swing sul palco del Celio
10 settembre 2025 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai a cantante e musicista sul palco del Celio, nell'ambito della rassegna romana 'Jazz Image 2025'. L'eclettismo è il fattore chiave di Angelo Mellone, che lunedì 15 settembre alle 21 sarà protagonista delle notti musicali sullo sfondo del Colosseo con lo spettacolo 'In fin dei conti - Capitoli di una messinscena'. Tanto swing, qualche pezzo inedito e grandi musicisti ad accompagnarlo nella serata. Sul palco con Mellone ci saranno infatti Salvatore Russo alla chitarra, Dominique Antonacci alla batteria, Pierluigi Balducci al basso, Francesco Longo alla fisarmonica e Giuseppe Fornaro al sax. L'ingresso è gratuito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
angelo mellone jazz image 2025 ultime notizie musica concerti roma settembre mellone rai
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza