Annalisa arriva a San Siro. La data è fissata: 12 giugno 2027, Stadio Meazza di Milano. Un evento unico, prodotto da Friends & Partners, che segna un nuovo traguardo nella parabola di un’artista ormai stabilmente al vertice del pop italiano. La prevendita parte oggi, giovedì 11 giugno, alle 18.00 per il fanclub, mentre i biglietti saranno disponibili da domani, venerdì 12 giugno, alle 18.00 su ticketone.it.

L’annuncio è arrivato con un trailer che ha già fatto il giro dei social: un video firmato da Nabil Elderkin, uno dei registi e fotografi più influenti della scena internazionale, da un’idea della stessa Annalisa. Nel filmato, la cantautrice cammina attraversando tutte le sue “ere”, incarnate dalle molte versioni di sé che ha mostrato negli anni: un percorso di trasformazioni che la conduce verso la prossima, quella che debutterà proprio a San Siro. Un modo per dire che lo show sarà un viaggio dentro la sua storia artistica, dagli esordi ai successi che l’hanno consacrata come una delle figure più amate e riconoscibili della musica contemporanea.

Elderkin, che ha diretto videoclip per Kanye West, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Dua Lipa, The Weeknd, Billie Eilish e Travis Scott, oltre a documentari, film e una collaborazione con Marina Abramovic, porta nel progetto la sua cifra visiva internazionale, confermando l’ambizione dell’evento.

Dopo aver conquistato pubblico e classifiche, Annalisa si prepara a salire sul palco più iconico della musica italiana per celebrare oltre quindici anni di carriera. Seguendo l’immaginario degli ultimi live, porterà in scena l’essenza del suo universo artistico con uno spettacolo in continua evoluzione, capace di alternare energia, performance iconiche e momenti di puro intimismo. Un racconto che unisce musica e immagine in un linguaggio ormai diventato la sua firma.

Il concerto di San Siro arriva dopo il trionfo del tour “Ma noi siamo fuoco”, che tra novembre e maggio ha registrato oltre 170 mila spettatori in 24 palasport. Negli ultimi anni Annalisa ha inanellato record: 5 milioni e 300 mila copie certificate, artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto il 2025, due album consecutivi debuttati al numero 1 della classifica Fimi - “Ma io sono fuoco” (Platino) e “E poi siamo finiti nel vortice” (Triplo Platino) - e oltre 250 mila biglietti venduti tra palasport, due Arene di Verona e i principali festival italiani.

Prima artista femminile italiana a entrare nella Top 100 di Billboard USA, ha collezionato premi in Italia e all’estero: il Billboard Women in Music Awards a Los Angeles, due volte il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards (Bilbao e Manchester), e il titolo di Fenomeno Europeo dell’anno ai Los40 Musica Awards di Barcellona.

Il 12 giugno 2027 Annalisa porterà tutto questo sul palco di San Siro. Un appuntamento che promette di essere non solo un concerto, ma un rito pop collettivo.