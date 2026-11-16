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È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: "Le liti e gli scontri in tv mi mettono a disagio"

Il commento della conduttrice in apertura della puntata di oggi 'È sempre mezzogiorno'

Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno
Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno
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16 novembre 2026 | 13.10
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Io sono fatta così, non saprei fare un altro tipo di televisione, perché per me, sia sul luogo di lavoro sia quando sono in onda, tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio". Con queste parole Antonella Clerici ha aperto la puntata di 'È sempre mezzogiorno'. Nessun riferimento diretto, ma le parole della conduttrice si inseriscono in un periodo complesso, alla luce anche di quanto accaduto nelle ultime due settimane dopo l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, e l'ultimo scontro che si è consumato in diretta a 'Ballando con le stelle' tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso.

La riflessione di Clerici nasce da 'The Voice Senior', il varietà da lei condotto, concluso lo scorso venerdì, definito da molti come un "programma garbato": "Si è conclusa questa edizione di 'The Voice Senior' con ascolti record e con la vittoria di Giovanni Scribano del team di Arisa. Un programma garbato, come è stato definito un po' da tutti. E devo dire che, in questo periodo di tv secondo me urlata, ci sta. Io sono fatta così, non saprei fare un altro tipo di televisione, perché per me, sia sul luogo di lavoro sia quando sono in onda, tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio. Non riesco a reggerlo, è proprio un mio limite", ha detto la conduttrice.

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