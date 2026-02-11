Anyma arriva in Italia, una data a Milano a settembre

Il dj, produttore e artista poliedrico Anyma arriva in Italia con un’unica data dell’ÆDEN Global tour 2026, prodotta da Vivo Concerti e Social Music City. L’appuntamento è previsto sabato 19 settembre prossimo a Fiera Milano Live di Milano e sarà l’occasione per vivere un’esperienza emotiva e visiva a 360 gradi. I biglietti saranno disponibili su anyma.com/tour e su www.vivoconcerti.com da giovedì 19 febbraio alle 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 24 febbraio alle 11.

Anyma porterà l’ÆDEN Global Tour 2026 in 12 Paesi tra Asia, Medio Oriente, Australia ed Europa, dopo aver presentato lo show per la prima volta al Coachella. Questa nuova era del rinomato spettacolo dal vivo di Anyma si basa su traguardi davvero importanti raggiunti nel 2025: è stato il primo artista di musica elettronica a tenere una residency allo Sphere di Las Vegas, ha portato il suo spettacolo Quantum Genesys alle Grandi Piramidi di Giza, ha tenuto una residency estiva sold-out nel club più grande del mondo [Unvrs] Ibiza ed è stato l'headliner della cerimonia di apertura dei Riot Games League of Legends Worlds a Chengdu, in Cina.

L'annuncio dell'ÆDEN Global Tour segue l'uscita di 'The End Of Genesys Deluxe' che contiene le 15 canzoni originali di 'The End Of Genesys', più sei nuove tracce che hanno debuttato durante la sua residency allo Sphere di Las Vegas, il nuovo singolo 'Out Of My Body' con Ejae dei KPop Demon Hunters e il suo recente singolo con 'Solomun Till I Die (Feat. Claudia Valentina)'.