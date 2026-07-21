Ariano International Film Festival, Lino Banfi premiato alla carriera: in concorso 65 opere da 19 Paesi

Sessantacinque opere finaliste provenienti da 19 Paesi, una nuova sezione dedicata all’intelligenza artificiale e un programma che affianca alle proiezioni incontri, spettacoli e divulgazione scientifica. Dal 27 luglio al 2 agosto torna ad Ariano Irpino l’Ariano International Film Festival, giunto alla quattordicesima edizione.

Tra gli appuntamenti principali figurano l’anteprima del western “Tex McKenzie”, l’incontro “La Fisica dei Film” con Vincenzo Schettini e la consegna dell’Hirpus d’Oro alla carriera a Lino Banfi. Alla serata conclusiva parteciperanno anche Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, tra i nuovi volti della serie “Mare Fuori”. Tutte le proiezioni e gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Sessantacinque finalisti e una nuova sezione sull’Ai

Le proiezioni delle opere in concorso inizieranno lunedì 27 luglio e proseguiranno per tutta la settimana nell’Auditorium comunale “Lina Wertmüller” e nella Sala Palazzo Uffici.

I 65 lavori finalisti arrivano da Italia, Turchia, Azerbaigian, Spagna, Francia, India, Brasile, Paesi Bassi, Austria, Iran, Stati Uniti, Norvegia, Canada, Regno Unito, Estonia, Russia, Corea del Sud, Belgio e Portogallo.

Il concorso è articolato in quattro aree. La sezione World comprende sette lungometraggi, 14 cortometraggi, sette documentari, nove lavori realizzati dalle scuole e dieci opere di animazione. La sezione Green ospita sei documentari sui temi ambientali e della sostenibilità, mentre Made in Campania raccoglie sei cortometraggi prodotti, almeno in parte, nella regione.

La novità di questa edizione è la Sezione A.I., riservata a sei cortometraggi realizzati attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Una scelta con cui il festival intende osservare le trasformazioni tecnologiche che stanno modificando la produzione audiovisiva e il linguaggio cinematografico contemporaneo.

L’anteprima del western “Tex McKenzie”

Venerdì 31 luglio, alle 20.30, l’Auditorium comunale ospiterà l’anteprima fuori concorso di “Tex McKenzie”, esordio alla regia di Ronn Moss. Il film rende omaggio alla tradizione degli spaghetti western e racconta la vicenda di un cacciatore di taglie solitario costretto a confrontarsi con il proprio passato.

A presentare il progetto saranno gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson, che nel film interpreta Snake, insieme al produttore Tiziano Cavaliere. Quest’ultimo è il fondatore della Bros Group Italia ed è stato tra i finalisti dell’edizione 2025 di “The Voice Senior”.

Vincenzo Schettini racconta la fisica del cinema

Sabato primo agosto, alle 20.30, la Villa comunale ospiterà “La Fisica dei Film”, l’incontro con Vincenzo Schettini, ideatore del progetto divulgativo “La Fisica Che Ci Piace”.

Schettini accompagnerà il pubblico alla scoperta dei fenomeni scientifici nascosti dietro alcune delle scene più note della storia del cinema. Nella stessa serata è prevista l’esibizione del gruppo Echoes, mentre alle 19 si terrà un incontro con la stampa nell’Atrio di Palazzo Uffici.

L’Hirpus d’Oro alla carriera a Lino Banfi

Il momento centrale della serata conclusiva di domenica 2 agosto sarà la consegna dell’Hirpus d’Oro alla carriera a Lino Banfi. Il riconoscimento è destinato alle personalità che hanno lasciato un segno nella storia del cinema e della cultura.

Banfi riceverà il premio dopo oltre sessant’anni di attività tra cinema, teatro e televisione, con ruoli entrati nell’immaginario popolare, da “L’allenatore nel pallone” a Nonno Libero in “Un medico in famiglia”.

Alla serata parteciperanno anche Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, protagoniste della sesta stagione di “Mare Fuori”, nella quale interpretano tre sorelle caratterizzate da ambizioni e percorsi differenti.

Masterclass, libri, magia e matematica

Il programma comprende anche una masterclass con Raffaello De Gruttola, in calendario il 31 luglio, e la presentazione del libro “Tic Toc” di Emanuela Tittocchia, prevista il primo agosto.

Nella stessa giornata si terrà lo spettacolo “Tra luce e magia…” dell’illusionista Max Magicyan. Domenica 2 agosto sarà invece la volta del seminario “Scala Reale”, dedicato al rapporto tra matematica e cinema, con Massimo Squillante, Ludovico Mascia e Giacomo Di Tollo.

Le premiazioni saranno distribuite lungo l’intera settimana. Il 29 luglio sarà assegnato il riconoscimento della sezione Made in Campania; il 30 luglio toccherà ad Aiff Green e ai documentari; il 31 luglio saranno premiati i cortometraggi delle scuole. La cerimonia finale, con il red carpet e la consegna dei premi alle restanti sezioni, inizierà il 2 agosto alle 20.30 nella Villa comunale.