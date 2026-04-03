Arte, è morto Egidio Maria Eleuteri, storico specialista dell'Ottocento

Lo storico dell'arte Egidio Maria Eleuteri, specialista della pittura dell'Ottocento italiano, è morto la notte scorsa nel sonno nella sua casa romana all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos da persone a lui vicine. Oltre alla figura di studioso, Eleuteri è stato per molti anni alla guida, nella Capitale, di una Galleria d'Arte in via della Lupa. Eleuteri ha dedicato la propria carriera allo studio, alla valorizzazione e alla divulgazione dell’arte dell’Ottocento e dei primi del Novecento. Nel corso della sua attività ha curato oltre quaranta mostre, molte delle quali ospitate anche in prestigiose sedi museali internazionali, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura artistica italiana all’estero. Nel 2005 aveva ricevuto un importante riconoscimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Premio per la diffusione della cultura, a testimonianza del valore del suo impegno scientifico e divulgativo.

Accanto all’attività espositiva, Eleuteri si è distinto anche come promotore dell’arte contemporanea, curando circa duecento esposizioni dedicate ad artisti viventi. Intensa anche la sua produzione editoriale: lascia 232 pubblicazioni tra cataloghi e volumi, oltre a una lunga attività giornalistica svolta attraverso rubriche culturali. Tra il 2010 e il 2015 aveva fatto parte della Commissione Toponomastica di Roma, offrendo il proprio contributo alla valorizzazione della memoria storica della città. Era inoltre esperto presso il Tribunale e la Camera di Commercio, incarichi che ne attestavano l’autorevolezza anche in ambito tecnico e peritale. Eleuteri era legato anche al mondo del mercato dell’arte attraverso il Gruppo Eleuteri, realtà specializzata nell’acquisto e nella vendita - anche per conto terzi - di opere di artisti dell’Ottocento italiano e dei primi del Novecento

"Cattedratico di fama mondiale, sommo interprete dell’arte degli ultimi due secoli, seppe leggere la bellezza dove gli altri vedevano solo immagini, lasciando al mondo un patrimonio infinito di sapere e di luce". E' il ricordo di Maria Loana Gloriani, storica assistente del critico e storico dell'arte Egidio Maria Eleuteri. "Autore instancabile di monografie, curatore di innumerevoli esposizioni, signore della galleria d’arte tra America e Roma, coniugò storie, bellezza in un unico, alto respiro - aggiunge - Appartenne alla generazione che non si arrende, portando nel lavoro un’etica ferrea e una professionalità esemplare, per la famiglia fu padre attento e guida discreta, per chi lo conobbe un esempio che non si cancellerà mai. Noi che gli sopravviviamo - conclude Maria Loana Gloriani- facciamo parte della generazione che non lo dimenticherà mai".