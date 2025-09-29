circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'La Ruota della fortuna' continua la corsa vincente con 25,8%

Trionfo per Rai2 con l'oro del volley

Ascolti tv, i dati del 28 settembre 2025 - Fotogramma
Ascolti tv, i dati del 28 settembre 2025 - Fotogramma
29 settembre 2025 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Balene - Amiche per Sempre', in onda ieri su Rai1 vince la sfida del prime time. La fiction Rai, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ha infatti incollato allo schermo 2.830.000 spettatori, pari al 18,5% di share mentre 'La Notte nel Cuore' su Canale 5 ha raggiunto 2.383.000 spettatori e il 17,5% share. Terzo posto per Italia 1 che con 'Le Iene' ha raccolto 1.006.000 di spettatori e il 9% di share. Da segnalare gli ascolti record per la giornata di chiusura dei Mondiali di volley che nel daytime di Rai2 ha visto 3.350.000 mila spettatori, pari al 25,8% di share seguire la leggendaria vittoria dell’oro degli azzurri nella partita 'Italia – Bulgaria'.

Tornando alla prima serata, fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Presadiretta' che ha conquistato 993.000 spettatori (6,1% share) mentre 'Fuori dal Coro' su Rete 4 ha interessato 607.000 spettatori (5,1% share). A seguire: Rai2 con 'N.C.I.S. - Unità Anticrimine' (593.000 spettatori, 3,3% share) e 'N.C.I.S. Origins' (498.000 spettatori, 3,1% share); Nove con 'Enrico Brignano Show' (562.000 spettatori, 3,7% share); La7 con 'L’amore infedele' (342.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con 'I delitti del BarLume' (277.000 spettatori, 1.8% share).

In access prime time, continua la corsa vincente de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, che ha raggiunto 4.653.000 spettatori e il 25,8% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 ha tenuto incollati allo schermo 4.185.000 spettatori, pari al 23,2% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv prime time share Mondiali di volley
Vedi anche
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza