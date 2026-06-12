In access prime time, su Rai1 il pre partita Messico-Sudafrica con la cerimonia inaugurale dei Mondiali ha ottenuto 4.528.000 spettatori e il 25.6% di share

La prima partita dei Mondiali di calcio 2026 tra Messico e Sudafrica, trasmessa da Rai1, è stata di gran lunga il programma più seguito del prime time di giovedì 11 giugno, con 4.758.000 spettatori e il 27.1% di share. Nel dettaglio, il primo tempo è stato seguito da 5.277.000 spettatori con il 27.8% e il secondo tempo da 4.269.000 con il 26.4%. Al secondo posto 'Montmartre' su canale 5 ha dovuto accontentarsi di 1.328.000 spettatori con il 9.9% di share. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.122.000 spettatori e il 9.7% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Sarabanda Celebrity' su Italia1 (933.000 spettatori, share 7%), 'Piazzapulita' su La7 (863.000 spettatori, share 7.1%), 'Overland' su Rai3 (735.000 spettatori, share 4.6%), 'La Sottile Linea della Vendetta' su Rai2 (555.000 spettatori, share 3.4%), 'Sinceramente Persia – One Milf Show' sul Nove (479.000 spettatori, share 3.2%), 'Io prima di te' su Tv8 (479.000 spettatori, share 3.1%).

L'access prime time

In access prime time, su Rai1 il pre partita Messico-Sudafrica con la cerimonia inaugurale dei Mondiali ha ottenuto 4.528.000 spettatori e il 25.6% di share. Ma su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.558.000 spettatori e il 20.3% di share), 'La Ruota della Fortuna' si è difesa molto bene, registrando 4.691.000 spettatori e il 24.8% di share.