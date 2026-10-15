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Ascolti tv 14 ottobre, Tale e Quale show si aggiudica la prima serata: tutti i dati

Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Il Volo – Uno per Tutti'

Carlo Conti - (Ipa)
Carlo Conti - (Ipa)
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15 ottobre 2026 | 11.22
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Il varietà condotto da Carlo Conti, 'Tale e Quale Show', in onda ieri mercoledì 14 ottobresu Rai1, vince la prima serata con 2.498.000 spettatori e il 17,9% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Il Volo – Uno per Tutti' ha conquistato 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share mentre 'Chi l'ha visto?' su Rai3 ha totalizzato 1.083.000 spettatori e il 7,2% di share. Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha interessato 987.000 spettatori (6,2% share) mentre Tv8 con la partita di Champions League Manchester City-PSG ha raccolto 962.000 spettatori (5,3% share).

Seguono: Italia 1 con 'Black Adam' (755.000 spettatori, 4,9% share); Nove con 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa' (554.000 spettatori, 3,7% share); Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (502.000 spettatori, 4,2% share); Rai2 con 'Patù – La Passione delle Idee' (135.000 spettatori, 1,2% share).

In access prima time si afferma 'Affari Tuoi' su Rai1 che totalizzato 4.442.000 spettatori (22,6% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.136.000 spettatori (21,1% share).

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Tale e Quale Show ascolti TV ascolti tv 14 ottobre ascolti tv rai ascolti tv mediaset
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