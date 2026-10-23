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Ascolti tv 22 ottobre, 'Doc – Nelle Tue Mani 4' su Rai1 vince con 23,5%. 'Affari tuoi' batte 'La Ruota della Fortuna'

'Splendida cornice' riparte con il 5%, in access prime 'Affari tuoi' batte 'La Ruota della Fortuna'

Ascolti tv 22 ottobre, 'Doc – Nelle Tue Mani 4' su Rai1 vince con 23,5%. 'Affari tuoi' batte 'La Ruota della Fortuna'
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23 ottobre 2026 | 13.01
Loredana Errico
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Il medical drama italiano 'Doc – Nelle Tue Mani 4', in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 3.989.000 spettatori, raggiungendo il 23,5% di share. Medaglia d'argento per 'Tutto per la mia Famiglia' su Canale 5 che ha conquistato 1.716.000 spettatori e l'11,1% di share mentre Italia1 con 'Le Iene' ha interessato 1.036.000 spettatori e il 7,8% di share. Fuori dal podio troviamo Rete4 con 'Dritto e Rovescio' che registrato 877.000 spettatori (6,6% share) mentre Rai3 con 'Splendida Cornice' ha raggiunto 828.000 spettatori (5% share.)

Seguono: La7 con 'Piazzapulita' (805.000 spettatori, 5.8% share); Rai2 con 'Ore 14 Sera' (755.000 spettatori, 5% share); Tv8 don la partita di Europa League Juventus-Rennes (736.000 spettatori, 3,7% share) e Nove con 'Comedy Match' (445.000 spettatori, 2,5% share).

In access prime time si impone Rai1 con 'Affari Tuoi' che ha conquistato 4.673.000 spettatori (22,4% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha raggiunto 4.326.000 spettatori (20,8% share).

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