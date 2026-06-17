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Ascolti tv, 16 giugno: i Mondiali 2026 su Rai1 vincono la prima serata con il 31,6%

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' conquista il 25,1%

Francia vs Senegal - fotogramma/ipa
Francia vs Senegal - fotogramma/ipa
17 giugno 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 hanno vinto la prima serata con il 31,6% di share. Il match Francia-Senegal trasmesso da Rai1 ha incollato allo schermo 5.686.000 telespettatori. Su Canale 5 la replica di 'Gigi e Vanessa Insieme' ha intrattenuto 1.654.000 telespettatori, pari al 13,2%. Su Italia1 'Ti presento i miei' è stato visto da 720.000 telespettatori, pari al 4,5%. Su Rete 4, 'È Sempre Cartabianca' ha totalizzato 715.000 telespettatori, pari al 6,2%.

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Su Rai3 'Che Ci Faccio Qui' ha radunato 679.000, pari al 4%. Su Rai2, 'Storie al Bivio di Sera' ha conquistato 506.000 spettatori e il 4,8%.Su La7 'Epstein – Sopravvissute all’Incubo' ha ottenuto 534.000 telespettatori e il 3,1%. Su Tv8 'Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo' ha segnato 396.000 telespettatori, pari al 2,4%. Infine, sul Nove 'Spy' 345.000 telespettatori con il 2.4%.

L'access prime time

Nella fascia di access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.777.000 telespettatori pari al 25,1%. Su Rai1 'Cinque Minuti' si è attestato a 3.608.000 telespettatori (22%), mentre il Pre partita Francia‑Senegal dei Mondiali 2026 ha ottenuto 3.474.000 telespettatori, pari al 19,7%.

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Mondiali 2026 ascolti share ascolti tv 16 giugno
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