Ascolti tv domenica 5 ottobre, testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 al 24.7% di share e 'Affari Tuoi' su Rai1 al 24.5%

Stefano De Martino e Gerry Scotti - (Ipa)
06 ottobre 2025 | 10.42
Redazione Adnkronos
Stefano De Martino tallona Gerry Scotti negli ascolti tv di domenica 5 ottobre. Nell'access prime time si è infatti registrato un testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, con 4.765.000 spettatori e il 24.7% di share, e 'Affari Tuoi' su Rai1, con 4.715.000 spettatori e il 24.5%. E' la prima volta, dall'inizio della nuova stagione tv, che il game di Rai1 si avvicina così tanto a quello di Canale 5.

