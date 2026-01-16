circle x black
16 gennaio 2026
E' Rai1 con 'Don Matteo 15' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. La seconda puntata della 15ma stagione della celebre fiction è stata vista da 3.859.000 spettatori, registrando il 23% di share. Canale5, con 'Forbidden Fruit' ha incollato davanti al video 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Italia1 con 'Harry Potter e i doni della morte – Parte 1' è stato scelto da 1.023.000 spettatori con il 6.4, mentre Rai3, che trasmetteva ieri 'Splendida Cornice, ha ottenuto un ascolto medio di 1.006.000 spettatori per il 6.2% di share.

Rete4 ieri proponeva 'Dritto e Rovescio', visto da 869.000 spettatori per il 6.6% di share, mentre su La7 'Piazzapulita' ha tenuto davanti allo schermo 782.000 spettatori realizzando il 5.5% di share. Rai2, con il suo 'Ore 14 Sera', ha intrattenuto 732.000 spettatori, con share al 5.2%.

Nell'Access prime time Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto un ascolto medio di 5.188.000 spettatori pari al 25.4%, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' è stato la scelta di 4.861.000 spettatori con share al 23.7%.

