circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 9 ottobre, vince 'La Ricetta della Felicità' su Rai1

In access 'La Ruota della Fortuna' torna in testa

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
10 ottobre 2025 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Ricetta della Felicità', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.910.000 spettatori e il 18.6% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Terzo piazzamento della serata per 'Black Adam' su Italia1, che ha incollato davanti al video 1.152.000 spettatori con il 6.8% di share.

A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: 'Piazzapulita' su La7 (912.000 spettatori, share 7.1%), 'Ore 14 Sera' su Rai2 (894.000 spettatori, share 6.6%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (821.000 spettatori, share 6.3%), 'Sinceramente Persia – One Milf Show' sul Nove (461.000 spettatori, share 2.7%), 'Blacklight' su Tv8 (331.000 spettatori, share 1.9%) e 'Attenti al Libro' su Rai3 (275.000 spettatori, share 1.7%).

In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha prevalso con 5.211.000 spettatori e il 25.3% di share, superando 'Affari Tuoi' su Rai1, che ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.3%. Prima, 'Cinque Minuti' ha interessato 3.989.000 spettatori (20.3%), mentre 'Gira La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.242.000 spettatori (21.2%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv prime time share
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza