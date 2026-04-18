Nell'access prime time è testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari Tuoi'

Nella gara degli ascolti di prima serata, ieri, venerdì 17 aprile, 'Dalla Strada al Palco Special' su Rai1 la spunta per numero di telespettatori, totalizzandone 2.338.000, pari al 16.7% di share, sul 'Grande Fratello Vip', su Canale 5, che registra un pubblico di 1.968.000 spettatori e uno share del 17.3%, seguito da 'Quarto Grado' su Rete4 che ottiene 1.185.000 spettatori e il 9.4%.

Fuori dal podio troviamo 'Propaganda Live' su La7 con 893.000 spettatori e il 6.9% di share; 'Fratelli di Crozza' sul Nove con 1.071.000 spettatori e il 6.1%; Rai2 con 'Delitti in Paradiso' con 888.000 spettatori (4.9%) e 'Oltre il Paradiso' che registra 790.000 spettatori (5.6%); 'Spider-Man - Homecoming' su Italia1 con 781.000 spettatori e il 5.1%; 'Vespucci - Il Viaggio più Lungo' su Rai3 totalizza 678.000 spettatori e il 3.9%, mentre su Tv8 'MasterChef' ottiene 380.000 spettatori (2.8%).

Nell'access prime time è testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che totalizza 4.623.000 spettatori pari al 23.8% di share e 'Affari Tuoi' su Rai1 con 4.552.000 spettatori e il 23.4%, mentre i 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa su Rai1 ottengono 4.084.000 spettatori e il 22.9%. Su La7 'Otto e Mezzo' conquista 1.711.000 spettatori e l'8.9%, mentre 'Un Posto al Sole' su Rai3 totalizza 1.450.000 spettatori (7.4%).