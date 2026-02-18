circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, il finale di 'Cuori 3' su Rai1 vince la prima serata

In access prime time, testa a testa tra 'La Ruota' e 'Affari Tuoi'

Televisione -
Televisione - 123rf
18 febbraio 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il finale della terza stagione della fiction 'Cuori', trasmesso ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.034.000 spettatori e il 17.8% di share. Al secondo posto, 'Colpa dei Sensi' su Canale 5, con 2.078.000 spettatori e il 13.8% di share. Al terzo posto, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 su Rai2, con il Pattinaggio Artistico, che ottiene 2.160.000 spettatori e l’11.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene presentano: Inside' su Italia 1 (1.096.000 spettatori, share 9.4%), 'DiMartedì' su La7 (1.360.000 spettatori, share 8.3%, nella prima parte, e 511.000 spettatori, share 9.2%, nella parte finale chiamata 'DiMartedì Più'), FarWest su Rai3 (578.000 spettatori, share 3.8%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (531.000 spettatori, share 4.1%), 'Cash or Trash – La Notte dei Tesori' sul Nove (437.000 spettatori, share 2.7%), 'The Idea of You' su TV8 (246.000 spettatori, share 1.4%).

In access prime time, testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 (4.733.000 spettatori, share 22%) e 'Affari Tuoi' su Rai1 (4.723.000 spettatori, share 21.8%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv cuori 3 ascolti tv 17 febbraio ascolti tv ieri sera
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza