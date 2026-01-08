circle x black
Ascolti tv, trionfa 'A testa alta': la serie di Canale 5 vola con il 25,2%

Gerry Scotti in access arriva oltre il 27%

Sabrina Ferilli - Ipa/Fotogramma
08 gennaio 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
'A Testa Alta - Il coraggio di una donna', la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli, in onda ieri su Canale 5 vince la sfida del prime time con 4.035.000 spettatori, raggiungendo il 25,2% di share. Medaglia d'argento per 'Tempi supplementari', terzo film della collana di nuovi titoli di 'Purché finisca bene' in onda su Rai1, che ha incollato allo schermo 2.235.000 spettatori pari al 13,1% di share mentre Italia 1 con 'Safe' ha raccolto 1.280.000 spettatori (6,7% share).

Fuori dal podio troviamo La 7 con 'Una Giornata Particolare' che ha interessato 1.073.000 spettatori (6% share) mentre Rai 3 con 'La terra promessa' ha raggiunto 901.000 spettatori (4,9% share). A seguire: Rai2 con 'La Nuova DS Speciale' (834.000 spettatori, 5,9% share); Rete 4 con 'Realpolitik' (683.000 spettatori, 4,9% share); Nove con 'Little Big Italy' (434.000 spettatori, 2,4% share) e Tv8 con 'Quattro matrimoni e un funerale' (360.000 spettatori, 2,1% share).

In access prime time continua la corsa di Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' con 5.745.000 spettatori (27,1% share) mentre Rai1 con 'Affari tuoi' ha raggiunto 4.943.000 spettatori (23,2% share). Bene anche il risultato di 'Otto e Mezzo' su La7. Il programma di Lilli Gruber ha conquistato 1.843.000 spettatori, pari all'8,6% dio share.

