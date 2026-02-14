circle x black
Ascolti tv, 'Affari tuoi' conquista la prima serata e vince con il 23,4% share

In Access Prime Time domina 'La Ruota della Fortuna' con 4.745.000 spettatori e il 23.6% di share

Stefano De Martino - Ipa
14 febbraio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I 'pacchi' conquistano la prima serata e dominano gli ascolti. Ieri, venerdì 13 febbraio, lo speciale 'Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte' ha totalizzato 4.231.000 spettatori e uno share del 23.4% di share (dalle 20.48 alle 23). In seconda posizione, con 1.945.000 spettatori e uno share del 14.6%, 'Io Sono Farah' su Canale 5, mentre su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio artistico registrano 2.071.000 spettatori e l’11.1%.

Fuori dal podio 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.010.000 telespettatori e il 7.7% di share; 'Propaganda Live' su La7 con 846.000 spettatori e il 6.2%; 'Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare' su Italia1 ottiene 760.000 spettatori e il 4.7%; per 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove gli spettatori sono 329.000 spettatori e lo share 1.8% mentre 'Past Lives' su Rai3 segna 314.000 spettatori e l'1.7%.

In Access Prime Time domina 'La Ruota della Fortuna' con 4.745.000 spettatori e il 23.6% di share, seguito da 'Cinque Minuti' su Rai1 con 3.622.000 spettatori e il 18.7% e da 'Un Posto al Sole' che appassiona 1.440.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 'Otto e Mezzo' conquista 1.354.000 spettatori e il 6.8% di share, su Rai3 'Il Cavallo e la Torre' registra 1.001.000 spettatori (5.1%), mentre su Italia1 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' totalizza 992.000 spettatori (5%).

