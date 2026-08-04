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Ascolti tv, 3 agosto: 'Il Giovane Montalbano' su Rai1 vince in prime time con il 19,23 di share

Secondo gradino del podio per 'Chasing the Wind' su Canale5 che ha ottenuto 1.721.000 telespettatori con uno share del 15%

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04 agosto 2026 | 11.27
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri 'Il Giovane Montalbano' in replica su Rai1 ha vinto in prime time con interessa 2.189.000 telespettatori pari a uno share del 19,23%. Secondo gradino del podio per 'Chasing the Wind' su Canale5 che ha ottenuto 1.721.000 telespettatori con uno share del 15%. Terza posizione per gli Europei di Nuoto con i tuffi su Rai2 che hanno conquistato 887.000 telespettatori (6,14% di share).

Seguono: su Italia1 'The Enforcer' che ha ottenuto 871.000 telespettatori (6,7% di share), su Rai3 'Filorosso' che è stato visto da 442.000 telespettatori (4,2% di share), su Rete4 'Zona Bianca' che ha totalizzato 596.000 telespettatori (5,9% di share), su La7 'Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato' che ha raggiunto 434.000 telespettatori (3% di share), su 'Tv8 Kill Bill – Volume 1' che ha raggiunto 304.000 telespettatori (2,6% di share) ed infine sul Nove 'Little Big Italy' che ha ottenuto 403.000 telespettatori con il 3,3% di share.

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