Ascolti tv lunedì 8 dicembre, 'Sandokan' vince prima serata con il 30% di share

A seguire c'è il 'Grande Fratello'

Can Yaman nei panni di Sandokan
09 dicembre 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
La serie evento di Rai 1 'Sandokan' ha vinto la prima serata di ieri, lunedì 8 dicembre. I due episodi hanno raggiunto rispettivamente il 25,4% di share con 4.615.000 spettatori e il 30,5% di share con 4.227.000 spettatori. A seguire c'è il 'Grande Fratello', che è stato visto da 1.868.000 telespettatori, raggiungendo il 14,3% di share. Su Rai 3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 932.000 telespettatori e il 6,2% di share. Poco sotto con il 5,8% di share c'è il film 'Fast X' su Italia 1 che ha intrattenuto 911.000 telespettatori. Stesso numero di spettatori per 'La Torre di Babele', in onda su La7, che ha ottenuto il 5% di share.

Su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha segnato 557.000 telespettatori e il 4,3% di share, mentre su Tv8 'GialappaShow' ha intrattenuto 676.000 telespettatori, totalizzando il 4,2% di share. Su Rai 2 il film '1917' ha incollato allo schermo 458.000 telespettatori, pari al 2,6% di share. Infine, sul Nove 'Little Big Italy' ha ottenuto 365.000 telespettatori e il 2,1% di share.

