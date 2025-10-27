La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.685.000 spettatori e il 17.1% di share, ieri domenica 26 ottobre. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.242.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.669.000 spettatori e il 9.3% di share (preceduto dalla presentazione a 1.761.000 e l’8.5%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (951.000 spettatori, share 7.9%); 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.481.000 spettatori, share 8.2%) e 'Il Tavolo' (610.000 spettatori, share 6.6%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (564.000 spettatori, share 4.5%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (477.000 spettatori, share 2.6%) e 'N.C.I.S. Origins' (383.000 spettatori, share 1.9%); 'Magma Mattarella – Il delitto perfetto' su La7 (204.000 spettatori, share 1.1%); il 'Gran Premio di Formula 1' su Tv8 (955.000 spettatori, share 7.6%).

Access prime time

In access prime time, su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 3.859.000 spettatori e il 19.3% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.871.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai1, dopo la presentazione (3.838.000 – 19.2%), 'Affari Tuoi' ha registrato 4.690.000 spettatori e il 22.8% di share.

Nel preserale, su Rai1 'L’Eredità – La Sfida dei 7' ha ottenuto 3.259.000 spettatori (20.7%), mentre 'L’Eredità' ha coinvolto 4.391.000 spettatori (24.5%). Su Canale5, la replica di 'Avanti il Primo' ha intrattenuto 2.574.000 spettatori (17.1%) e 'Avanti un Altro' ha convinto 3.180.000 spettatori (18.5%).

Nel pomeriggio, su Rai1 'Domenica In' ha raccolto 2.014.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.451.000 spettatori (13.2%) nella seconda (I Saluti di Mara a 1.258.000 e l’11.7%). A seguire 'Da Noi… a Ruota Libera' ha ottenuto 1.713.000 spettatori (13.3%). Su Canale5, dopo 'L’Arca di Noè' (2.408.000 – 18.1%), 'Amici' ha raggiunto 3.013.000 spettatori (25%). 'Verissimo' ha intrattenuto 2.292.000 spettatori (21.7%) nella prima parte e 2.617.000 spettatori (21.6%) nella seconda ('Giri di Valzer'; I Saluti di Verissimo a 2.522.000 e il 17.8%).