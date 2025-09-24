circle x black
Ascolti tv, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: chi ha vinto martedì

Montalbano su Rai1 vince con il 16,7% di share in prime time

Stefano De Martino e Gerry Scotti
24 settembre 2025 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la 'Il Commissario Montalbano', in replica, che ha ottenuto 2.705.000 telespettatori e il 16,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Buongiorno, Mamma! 3' che ha interessato 2.282.000 telespettatori (share del 15%). Terzo posto per la partita di Coppa Italia trasmessa da Italia1 seguita da 2.194.000 telespettatori pari all'11,5% di share.

Fuori dal podio su La7 'DiMartedì' è stato seguito da 1.315.000 telespettatori (share dell'8,5%), mentre su Tv8 'X Factor' è stato visto da 857.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,6%. Su Retequattro 'È Sempre Cartabianca' ha interessato, invece, 716.000 telespettatori (share del 5,7%). Su Rai2 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' ha realizzato 701.000 telespettatori e il 4,5% di share mentre sul Nove 'Giustizia privata' è stato visto da 411.000 telespettatori pari al 2,5%. Su Rai3 'Quaranta anni senza Giancarlo Siani' ha interessato 361.000 telespettatori (share del 2%).

Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.958.000 telespettatori pari al 23,8% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha ottenuto 4.163.000 telespettatori (share del 20%).

ascolti tv ascolti tv martedì 23 settembre ascolti tv de martino scotti ascolti tv affari tuoi la ruota della fortuna
