Oltre 12.000.000 di contatti per lo speciale 'Caro Presidente, ti racconto', in simulcast sulle reti Mediaset
I Mondiali vincono ancora. Ieri su Rai1 la partita Canada-Bosnia Erzegovina è stata vista da 4.097.000 spettatori con il 24.8% di share. Al secondo posto, 'L’Erede' su Canale5, con 1.287.000 spettatori e il 12.1% di share, tallonato al terzo posto da 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.240.000 spettatori e l'11% di share.
A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La principessa Sissi' su Rai3 (857.000 spettatori, share 5.3%), 'Propaganda Live' su La7 (824.000 spettatori, share 6.9%), 'Noi' su Rai2 (714.000 spettatori, share 4.8%), 'I predatori dell’arca perduta' su Italia1 (575.000 spettatori, share 4.2%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (441.000 spettatori, share 2.9%), 'I delitti del BarLume – Resort Paradiso' su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.7%).
Da segnalare, il risultato di 'Caro Presidente, ti racconto', lo speciale in ricordo di Silvio Berlusconi firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, in onda in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa del Cavaliere, che ha raggiunto complessivamente oltre i 12.000.000 di contatti: l’anteprima, alle ore 21.50 circa, ha ottenuto 6.700.000 spettatori e sfiorato il 40% di share individui; la versione integrale, in onda alle ore 23 circa, ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share individui.