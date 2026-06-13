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Ascolti Tv, trionfo dei Mondiali su Rai1: oltre 4 milioni per Canada‑Bosnia

Oltre 12.000.000 di contatti per lo speciale 'Caro Presidente, ti racconto', in simulcast sulle reti Mediaset

Nikola Katic (Bosnia ed Erzegovina) e Promise David (Canada) durante la partita di ieri al Toronto Stadium di Toronto - Fotogramma Ipa
Nikola Katic (Bosnia ed Erzegovina) e Promise David (Canada) durante la partita di ieri al Toronto Stadium di Toronto - Fotogramma Ipa
13 giugno 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali vincono ancora. Ieri su Rai1 la partita Canada-Bosnia Erzegovina è stata vista da 4.097.000 spettatori con il 24.8% di share. Al secondo posto, 'L’Erede' su Canale5, con 1.287.000 spettatori e il 12.1% di share, tallonato al terzo posto da 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.240.000 spettatori e l'11% di share.

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Fuori dal podio

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La principessa Sissi' su Rai3 (857.000 spettatori, share 5.3%), 'Propaganda Live' su La7 (824.000 spettatori, share 6.9%), 'Noi' su Rai2 (714.000 spettatori, share 4.8%), 'I predatori dell’arca perduta' su Italia1 (575.000 spettatori, share 4.2%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (441.000 spettatori, share 2.9%), 'I delitti del BarLume – Resort Paradiso' su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.7%).

Il risultato di 'Caro Presidente, ti racconto'

Da segnalare, il risultato di 'Caro Presidente, ti racconto', lo speciale in ricordo di Silvio Berlusconi firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, in onda in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa del Cavaliere, che ha raggiunto complessivamente oltre i 12.000.000 di contatti: l’anteprima, alle ore 21.50 circa, ha ottenuto 6.700.000 spettatori e sfiorato il 40% di share individui; la versione integrale, in onda alle ore 23 circa, ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share individui.

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Mondiali Ascolti Share Rai1 Canada Bosnia L'Erede
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