circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 26 settembre, 'Tale e Quale Show' vince su Rai 1 con 19,3% di share

'La Ruota della fortuna' raggiunge il 25,7%

Tale e quale show - Fotogramma/ipa
Tale e quale show - Fotogramma/ipa
27 settembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prima puntata del programma di Carlo Conti, 'Tale e Quale Show', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.783.000 spettatori, raggiungendo il 19,3% di share. Medaglia d'argento per 'Tradimento' su Canale 5 che ha interessato 2.082.000 spettatori, pari al 14,8% di share mentre 'Quarto Grado' su Rete 4 ha raccolto 967.000 spettatori e il 7,6% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Jurassic World - Il dominio' che ha raggiunto 897.000 spettatori (6,1% share) mentre 'Propaganda Live' su La7 ha incollato allo schermo 876.000 spettatori (7,1% share). A seguire: Rai 2 con 'Ore 14 Sera' (734.000 spettatori, 6,1% share); Tv8 con 'Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo' (487.000 spettatori, 3,2% share); Rai3 con 'Kabul' (400.000 spettatori, 2,3% share) Nove con 'Alessandro Siani - Off Line' (317.000 spettatori, 1,8% share).

In access prime time domina 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 con 4.906.000 spettatori (25,7% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha raggiunto 4.065.000 spettatori (21,3% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tale e Quale Show ascolti share
Vedi anche
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza