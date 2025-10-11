circle x black
Ascolti tv, vince 'Tale e Quale Show' su Rai1. 'La ruota della Fortuna' batte ancora 'Affari tuoi'

In prima serata terzo gradino del podio per 'Fratelli di Crozza' sul Nove

11 ottobre 2025 | 12.30
Redazione Adnkronos
“Tale e Quale Show”, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.055.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto “Tradimento” su Canale5, che ha conquistato 2.086.000 spettatori con uno share del 15.1%. Terzo piazzamento della serata per “Shooter” su Italia 1, che ha incollato davanti al video 1.173.000 spettatori con il 7.2% di share.

A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: “Quarto Grado” su Rete4 (1.269.000 spettatori, share 9.4%), “Fratelli di Crozza” sul Nove (917.000 spettatori, share 5.2%), “Propaganda Live” su La7 (822.000 spettatori, share 6.4%), “FarWest” su Rai3 (558.000 spettatori, share 3.7%), “Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo” su Tv8 (487.000 spettatori, share 3%), “65 – Fuga dalla Terra” su Rai2 (506.000 spettatori, share 2.9%).

In access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale5 ha prevalso con 4.819.000 spettatori e il 24.3% di share, superando “Affari Tuoi” su Rai1, che ha registrato 4.556.000 spettatori con il 23%. Prima, “Cinque Minuti” ha interessato 3.804.000 spettatori (20.5%), mentre “Gira La Ruota della Fortuna” ha raccolto 3.800.000 spettatori (19.8%).

