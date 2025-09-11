Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, mercoledì 10 settembre. In access 'La Ruota della Fortuna' prevale su 'Affari Tuoi'
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, mercoledì 10 settembre, con 'Semplicemente Fiorella' che ha totalizzato 2.372.000 telespettatori e il 17% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'My Mother' che ha interessato 1.942.000 telespettatori raggiungendo uno share del 13,3%. Terzo posto per il ritorno su Rai3 di 'Chi l’ha Visto?' seguito da 1.232.000 spettatori (share dell'8,5%).
Fuori dal podio su Rai2 la replica di 'Rocco Schiavone 5' è stata seguita da 1.024.000 telespettatori (share del 6,4%) mentre su Italia1 'Sarabanda – Il Torneo dei Campioni' ha raggiunto 855.000 telespettatori (share del 6,1%). Su Retequattro 'Zona Bianca' ha interessato 559.000 telespettatori pari al 4,5% di share mentre su Tv8 'Robin Hood principe dei ladri' ha realizzato 524.000 telespettatori e il 3,6% di share. Sul Nove '11 Settembre – Io c’ero' è stato visto da 432.000 telespettatori pari al 2,6% mentre su La7 'World Trade Center' ha totalizzato 419.000 telespettatori e il 2,6% di share.
Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti su Canale 5 è stata seguita da 4.965.000 telespettatori (25,5% di share) mentre 'Affari Tuoi' condotto da Stefano De Martino ne ha ottenuti 4.073.000 (20,9% di share).