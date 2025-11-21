Avantasia, una data a Milano a giugno 2026

Dopo il successo ottenuto quest’anno all’Alcatraz di Milano, Tobias Sammet riporta gli Avantasia in Italia a giugno, per l’unica data nazionale dell’Here Be Dragons Summer 2026. Il concerto del supergruppo symphonic/power metal si terrà l’8 giugno 2026 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Ud).

I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 10 del 24 novembre.